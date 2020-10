Lady Dee je těhotná: Bývalá pornoherečka chystá životní změny!

Věci se ze dne na den mění. Stávají se věci, se kterými zatím nepočítáme. Pak když se to stane, říkáte si zvládnete to, co se stane teď atd. Najednou se vám obrátí život jinak a nic nebude jako dřív. Ale já jsem připravená. Změnil se mi život k něčemu krásnému a nepopsatelnému. Mám teď pro co žít. Tím jsem chtěla říct, budu maminka! Budu tou nejlepší maminkou pro své dítě. Čekám na tebe miláčku můj. Budu tě milovat do konce svého života drobečku můj," oznámila krásnou novinku Lady Dee svým fanouškům.

"Je to něco tak krásného, nemohu uvěřit, že budu máma," rozplývala se ještě ve svých Instastories.

Budoucí mamince velmi gratulujeme a přejeme mnoho zdraví jí i miminku!