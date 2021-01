Spasitel Landa? K obnově kariéry mu pomáhá protest proti opatřením i manifest

Konvičková nechala očkovat malou dceru, rodiče se do ní pustili!

Markéta Konvičková nechává fanoušky nahlížet do svého života. Na sociální síť nepřestala hojně přispívat ani poté, co se jí narodila dcera Amálka. Kdyby ale věděla, co způsobí snímek, u kterého psala…