Laufer prozradil intimnosti ze vztahu s Greifovou: Zalíbila se mi hned!

Josef Laufer je v současné době už dva měsíce v umělém spánku. Do toho musel být uveden poté, co mu při operaci srdce začaly selhávat orgány. Jeho manželka Irena Greifová věří, že se probudí a oba se brzy shledají doma. Však je s ním přes 50 let, a tak si život bez něho neumí představit.