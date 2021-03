Kontroverzní lék na covid: Isoprin je placebo, naznačuje odborník. Klaus oponuje

Zdroj: Profimedia

Isoprinosine je jedním z léků, který by měl zmírňovat průběh covidu-19. Lék je to bezesporu velmi kontroverzní. Schvaluje ho například Václav Klaus, který je jinak odpůrce všeho, co s pandemií souvisí. Oproti tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný o účinnosti prostředku pochybuje. Stejně jako imunolog Václav Hořejší