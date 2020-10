Podvedená Lela od Vémoly radí single mámám: Plačte, je třeba věci pustit ven

„Nebylo lehké udělat takové vážné rozhodnutí. Momentálně jsme ráda, že máme mezi sebou vztah takový, jaký máme. Už jen kvůli Lili. Znám páry, které se k sobě vrátily po letech. V jejich životech nastaly změny, aby jejich vztahy fungovaly, ale čtyři týdny jsou velmi málo na to, abych dokázala zjistit, zda by to šlo,“ připouští Lela návrat ke Karlosovi, ale zároveň neříká, že to udělá.

„Na všechno potřebuji čas a prostor. Jsem ráda, že máme přátelský vztah a dokážeme se Lili věnovat spolu,“ tvrdí. To je pro ni totiž to nejcennější.