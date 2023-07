Šprtka Lenka Plačková: Z hvězdy Banjo Bandu pomocnou zdravotní sestrou

Zdroj: Profimedia

Hvězdu estrádních pořadů devadesátých let si jistě pamatujete z oblíbeného pořadu Čundrcountryshow, kde si po boku Ivana Mládka zahrála na natvrdlou naivní šprtku. Následně začala také vystupovat s kapelou Banjo Band. V době covidu však zpěvačku dostihly finanční problémy a musela se poohlédnout po jiném zaměstnání.

Lenka Plačková slaví osmačtyřicáté narozeniny a naivní šprtku z oblíbené estrády Čundrcountryshow byste v ní už hledali jen těžko. Měla velké štěstí, že svou kariéru zpěvačky a komičky zahájila právě po boku takovým velikánů, jako byli Ivan Mládek nebo již zesnulý Ivo Pešák.

Plačková se ke komickému řemeslu vůbec nemusela dostat, zvažovala totiž studium medicíny. Krátce po maturitě se ale potkala s Ivanem Mládkem a bylo rozhodnuto. V roce 1994 začala vystupovat v Čundrcountryshow, a poté i v legendárním Banjo Bandu. S kapelou pobavila fanoušky v Polsku, Rakousku, Německu, Belgii, Anglii, Rusku i Švýcarsku. Vydržela v ní až do covidu, kdy byla veškerá umělecká činnost zakázána. Na spolupráci s Mládkem vzpomíná s úsměvem.

Na vystupování s Ivanem Mládkem vzpomíná s láskou

„Vzpomínám na to s láskou. Bylo to 15 let mého mládí – od 20 do 35 let. Doteď lituju každého večera, kdy jsem se na noc zbytečně vracela domů a neužila jsem si každoměsíční mejdan, který jsme měli při dvoudenním natáčení. Bylo to výborné a zábavné. V dnešní době téměř neopakovatelné, protože jednotlivé televize nemají peníze na to, aby se takto velkolepě natáčelo. Ivan Mládek, který byl i scénáristou, si najal celý svůj štáb, který tvořili jeho kamarádi – všichni jsme si výborně rozuměli. Dneska už to takhle asi úplně nefunguje. Teď se musí více hledět na peníze,“ zavzpomínala na časy hojnosti pro Život v Česku.

V době covidu si musela najít nové zaměstnání

V koronaviru Plačkové našetřené peníze z vystoupení došly a nebylo jak si vydělat v její branži jiné, tak se začala poohlížet po jiném zaměstnání. Nakonec se z ní stala pomocná zdravotní sestra.

„Pracuji jako pomocná zdravotní sestra, nejsem kvalifikovaná. Pracuji na počítači, komunikuji s lidmi, vyplňuji žádanky, dělám covid testy,“ svěřila se tenkrát herečka a dodala, že se jí práce s lidmi líbí, vyhovuje jí a naplňuje ji.

Naivní šprtka je ve skutečnosti vdaná za hudebníka Tomáše Hraje, se kterým má syna Daniela a dceru Lauru.