Lenny a Marpo mají krizi: Zapalují společné fotky a hází po sobě lahve

„Věřil, že se to v Itálii uchytí. Nakonec se ozvala ještě italská pobočka Universal Music, takže se to celé přehodilo na ně. Najednou to v hitparádách vystřelilo a nikdo nevěděl jak,“ diví se Lenny. Ta už dokáže odhadnout, který písnička bude u posluchačů oblíbená.

„Třeba u Hell.o jsme to cítili hned. I celá kapela z toho měla skvělý pocit. Teď mám skvělý pocit například z písně Wake Up, která nedávno vyšla jako singl. To má podle mě potenciál letní vypalovačky,“ je přesvědčená písničkářka.