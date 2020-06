Leoš Mareš přiznal problémy v manželství! Dochází na terapie!

"Některé moje reakce na určité podněty mi připadaly horší, než by mohly být. Chtěl jsem je pochopit. Chtěl jsem na sobě začít pracovat. Jak říkám, je to jako když máte povislé břicho a rozhodnete se chodit do fitka," přiznal Mareš důvod návštěvy odborníka.

"Chodím tam jednou týdně a Monika říká, že bych měl chodit možná každý den. A je to pravda. To, že některé věci během sezení pochopíte, totiž neznamená, že se podle nich dokážete neustále řídit. Chodím tam čtyři měsíce a je to dřina," dodal známý moderátor!

Každopádně je vidět, že se dvojice snaží na problémech pracovat a svou lásku zachránit. Držíme palce!