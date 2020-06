Rebel Leoš Noha: Volný vztah, drogy a dítě v devatenácti!

Velmi nezvyklý postoj má Noha i ke vztahům. Tvrdí, že pokud by si jeho partnerka odskočila, nijak by mu to nevadilo. To samé bude zřejmě chtít od ní.

„Jestli chce být občas s někým jiným, je to v pohodě, ale zas mi pak nemusí vykládat, jak to jinde bylo bezvadný a lepší než se mnou. Netrvám na tom, aby se mnou byla pořád. Jak říká můj táta: Není to mejdlo, ono to neubejvá,“ vtipkoval Noha.