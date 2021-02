Český biolog nabídl rychlé a levné PCR testy: Vláda o ně neměla zájem

Zdroj: pixabay.com

Díky svému výzkumu by mohl zásadně ovlivnit průběh epidemie koronaviru v Česku. Metoda, na kterou přišel, si však sympatie u vlády nezískala. Několik dlouhých měsíců zůstávaly rychlé a levné PCR testy biologa Emanuela Žďárského bez povšimnutí, to by se ale mohlo brzy změnit…