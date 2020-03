Životní kolotoč Lewise Collinse: Bodie z Profesionálů mu proměnil život v peklo!

Lewise to tenkrát dvakrát nemrzelo, hrál v několika jiných kapelách a v roce 1964 přičichl ke slávě díky skupině The Mojos, jejímž manažerem byl jeho otec Bill. Vydali několik úspěšných písní a zamířili na štaci do Hamburku. „Strávil jsem tam jen půl roku, ale jako bych zestárl o deset let. Odjížděl jsem v osmnácti jako zelenáč a panic a vrátil se jako starý chlap, který vyzkoušel všechno, co život nabízí," řekl Lewis. Brzy však poznal, jak je štěstěna vrtkavá. Sláva kapely rychle opadla a mladík musel ze zadní sedačky Rolls-Roycu usednout za volant poštovní dodávky. Kromě rozvážení balíků si vydělával jako číšník nebo myč oken. Začal uvažovat o návratu do kadeřnického salonu, ale když uslyšel v rádiu rozhlasovou hru, pomyslel si, že herectví je snadná práce.