Lex Barker: Old Shatterhand v soukromí trpěl kvůli smrti manželky

Živil se jako osvětlovač a kulisák a nakonec vstoupil do armády. Deset měsíců poté Japonci zaútočili na Pearl Harbor a USA vstoupily do války. Alexander bojoval v severní Africe a později na Sicílii, kde utrpěl zranění hlavy, kvůli němuž celý život trpěl úpornými migrénami. Později ho další střepina z granátu zasáhla do nohy. Za odvahu jej několikrát povýšili a brzy se stal nejmladším majorem široko daleko. Když ho velitelé na čas pustili domů, aby se zotavil, hned zamířil do Los Angeles, kde už jako Lex Barker natočil první film a armádě dal definitivně sbohem.