Deprese a tloustnutí: Izolace v době covidu má mnohá úskalí. Jak jim předejít?

místo výkonu práce: Pikrtova č.p. 1737/1a, 140 00 Praha 4 kontakt: marie.bilkova@global.ntt 6+ měsíců zkušeností v oblasti technické podpory zabezpečení / síťové / hlasové / zákaznické interaktivní řešení Znalost těchto technologií je vyhodou: Checkpoint, Juniper, F5, Fortinet, Palo Alto, Avaya, Genesys, Bluecoat Velmi pokročilá znalost angličtiny a středně pokročilé znalosti v jednom z následujících jazyků: francouzština, němčina, španělština Výhodou je titul nebo odpovídající kvalifikace v oblasti IT / telekomunikací 6+ months experience in security/network/voice/customer interactive solutions technical support Knowledge of the following vendor technologies is highly preferred: Checkpoint, Juniper, F5, Fortinet, Palo Alto, Avaya, Genesys, Bluecoat Proficiency in English & intermediate knowledge of one of the following languages: French, German, Spanish · Degree or relevant qualification in IT/Computing is desirable Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené 3 tzv. Sick Days ročně Příspěvek na MHD Nadstandardní zdravotní péče (po zkušební době) Poukázky na stravování (Ticket Pro) Občerstvení (káva, čaj, voda) na pracovišti zdarma

Informační technologie - MS Engineer (L3) 60 000 Kč

MVP: Milevská 2095/5 Krč, 14000 Praha 4 Kontakt: iva.kaderavkova@global.ntt Zkušenost s technickým supportem (sítě/servery), orientace na zákazníka, aktivní znalost Angličtiny.Level 3 support with the main focus on Networking technologies, resolving incidents Monitoring of the ticketing system and ticket handling to achieve and exceed SLA/OLA Advance trouble shooting supporting Networking Technologies Knowledge transfer to L1 and L2 engineers. Assisting Level 1 and 2 Engineering teams with escalation support On call duties Requirements: Working experience from technical support (network technologies/servers), strong customer and service orientation, active level of English Zam. výhody: Vzdělávání v rozsahu dle dohody s přímým nadřízeným 5 týdnů dovolené 3 tzv. Sick Days ročně Náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nad zákonem stanovenou výši náhrady mzdy do výše fixní základní mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti až 21 dnů ročně Notebook a mobilní telefon včetně datového tarifu dle firemních standardů Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč měsíčně (po zkušební době) Nadstandardní zdravotní péče (po zkušební době) Poukázky na stravování (Ticket Pro) v hodnotě 100 Kč s 55% dotací firmou Občerstvení (káva, čaj, voda) na pracovišti zdarma