Hororové léto Terezy Ramba: Celá rodina bojovala s covidem i bakterií ve střevě

Na loňské léto nebude herečka Tereza Ramba vzpomínat příliš v dobrém a jistě doufá, že to letošní se ponese ve zdravějším duchu. Loni si totiž spolu s dětmi prošla očistcem, v podstatě byla nemocná celá rodina kromě tatínka, který nebyl doma. Tereza si to tak odnesla se vším všudy.

Léto je tu a s radostí a velkými plány ho jistě očekává i maminka dvou dětí a herečka Tereza Ramba, která je vyhlášená tím, že miluje výlety, přírodu, a pokud může, neustále s rodinou něco podniká. Loni jim to ale příliš nevyšlo, byli totiž téměř celé prázdniny nemocní.

„Tak jsme byli skoro dva měsíce nemocný. Různý viry a covid a pak bakterie ve střevě a táta daleko a všechno jsme si to pěkně párkrát dokola vystřídali. Děda nás takhle vyfotil, když pro nás jel jednou hodit oběd přes plot,“ napsala si herečka na Instagram pod vtipnou fotku.

Nejhorší na celé situaci bylo, že herečky manžel byl právě pracovně pryč, tudíž se sice nemocem vyhnul, ale Tereza byla na obě děti sama. Když jí bylo nejhůř, přijela jí pomoct maminka, což se nakonec ukázalo jako velká chyba, Ramba měla totiž covid a samozřejmě ji jím nakazila.

Nechtěně nakazila maminku covidem

„Máma mi přijela pomoct, když jsme ještě nevěděli, co nám je, takže jsme ji taky obdarovali covidem. Píšu to sem zpětně proto, že ničí život není pořád duha, srdce, jednorožci… Myslím, že tohle sem patří, obyčejný krutý věci, jinak z těch životů zalitejch sluncem zblbnete, lidé," poukázala na fejkové šťastné životy na sociálních sítích.

Herečka se vůbec netajila, že jí i dětem dal před rokem omikron pěkně zabrat a že by se s covidem znovu do křížku pouštět nechtěla. Nakonec se rodinka dala dohromady až na konci léta, tudíž si ho příliš neužila. Nemohou se tak jistě dočkat toho letošního a my se můžeme těšit na to, čím nás Tereza překvapí a jaký adrenalin si s dětmi naplánuje.

Poslední film pro ni byl velmi psychicky náročný

Tereza právě dotočila film Zápisník alkoholičky, který pro ni byl psychicky velmi náročný. A není divu, dle ukázek, které se zatím dostaly do médií, půjde o drsný pravdivý příběh ženy, kterou strhl démon alkohol.

„Po dlouhé době a času stráveném s dětmi na mateřské je to velká změna pracovat zase na takto náročné postavě. Začínám se ale těšit na psychický ponor do této role, je to výzva,“ řekla Ramba před natáčením pro Blesk.

Před pár dny padla poslední klapka a herečka si natáčení nemohla vynachválit. Můžeme se prý těšit na silný, smutný, humorný snímek plný naděje a lásky bližních. Pořádnou dovolenou, léto plné slunce a času s rodinou si tak rozhodně zaslouží.