Lucie Benešová místo dovolené maká jako šroub: V horách si postavila bydlení snů

Lucie Benešová se poslední dobou ve volném čase věnuje hlavně stavbě roubenky v Jizerských horách, kterou si s loni pořídila a splnila si tak svůj sen. Chata dokonce nese jméno známé herečky a fanoušci hvězdu obdivují za to, za jak krátkou dobu dostavěla malebnou rekreační nemovitost.

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha si před rokem koupili pozemek, na kterém postupně vybudovali krásnou roubenku. Po roce usilovné práce chalupa konečně stojí a herečka se pravidelně chlubí pokroky na sociální síti.

"Jupí! Máme střechu. Veliká radost a oslava. Roubenka Beneška se začíná rýsovat a živá Beneška se tetelí blahem. Tak držme si palce, jedeme z kopce," ozvala se Benešová fanouškům na Instagramu s fotkou základů na začátku června. O dva týdny později už chybělo pouze dosadit okna. "Roubenka Beneška už má štíty a čeká netrpělivě na okýnka. Jak se říká-okna jsou oči domu. Tak je zatím slepá chuděrka, ale to v pátek napravíme. Snad se jí bude dobře koukat, holce zlatý,"okomentovala Lucie své "dítě".

Nyní už se velkolepý projekt blíží do finále a hvězda seriálu Co ste hasiči se nemůže dočkat, až si doladí celý interiér.

Ještě to rozjedu

"Jedeme na Benešce druhý den obkladové kameny! Už jsem se nemohla dočkat. Hrozně dlouho jsem vybírala obkladový kámen, který by působil dojmem, že je zeď celokamenná, a ne jen obložená," vysvětlila Lucie Benešová, proč zvolila kamenné obklady roubenky.

"Musím vám říct, že jsem našla top na našem trhu! Takový výběr jsem v životě nezažila a úplně omdlela při prohlídce jejich vzorkovny," pochvalovala si herečka dodavatele obkladů.

V jednom z posledních příspěvků pak Lucie natočila obývák, který se již brzy dočká finálního vybavení. "Vítám vás v budoucí velké sednici roubenky Benešky. Vylili jsme betonem podlahy a jdeme na to. Teď začíná konečně i pro mě realizace jak se patří a to mi věřte, že to rozjedu. Jo a hlavně, že už máme telku," pochlubila se hrdá stavitelka a od sledujících sklidila samou chválu nejen za svůj skvělý vkus, ale také za pracovitost.

Lucie Benešová na chatě tráví každou volnou chvilku