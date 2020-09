Koronavirus jí zkazil plány, Lucie Bílá je v karanténě!

„Všechno to, co je teď součástí mého života, respektuji. Chápu ten velký zájem okolí, ať už jsou to média, či fanoušci. Jsem zkrátka vedle nejúspěšnější české zpěvačky. Úplně si tu pozornost neužívám a nevyhledávám to, ale přijímám to a rozumím tomu,“ konstatuje.

Na začátku vztahu mu bylo vyčítáno, že je slavoman a jediný důvod, proč je s Lucií, je ten, aby byl vidět a stal se známým. To on ale popírá. Je s ní z čisté lásky.