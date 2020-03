Bílá o zasnoubení s Filipim: Trochu mě to vyděsilo!

„On, i když stál zády, zareagoval okamžitě tak, že mě za sebe schoval a řekl: děkujeme, chceme být opravdu sami. Pak už mě jen představil mamince jako mé nové tchyni, a bylo to. Jak jednoduché a prosté,“ zakončuje historku Lucie.

Před téměř třemi lety to bylo jen chvíli, co se znali, ale už věděli, že je to ono. Radek se tedy rozhodl pro radikální krok a s Lucií se zasnoubil. „Byla to náhoda a pro nás krásná vzpomínka. Byli jsme v mém oblíbeném obchodě se starožitnostmi a mně se tam líbil jeden prstýnek tak, že jsem z něj nemohla spustit oči,“ říká zpěvačka.