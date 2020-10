JIPka i výsměch: Které z českých hvězd prodělaly koronavirus a jak jej zvládly?

Koronavirus se nevyhnul ani celebritám. Některé z nich se rozhodly sdílet své zkušenosti se zákeřným virem s veřejností. Kdo měl strach o život a kdo nemoc označil za „blbou chřipku”?

Od začátku pandemie se koronavirem nakazilo v České republice více než šedesát tisíc lidí. Mezi nimi bylo i několik známých osobností. Některé z nich si s virem hravě poradily a nemoc u nich měla velmi lehký průběh, jiné musely být hospitalizovány.

Zlehčování situace?

Koronavirus zkřížil cestu například zpěvačce Lucii Bílé, která se o své zkušenosti rozpovídala na Instagramu. Nemoc v jejím případě měla velmi lehký průběh a slavná zpěvačka se nezdráhala onemocnění, kterému denně podlehnou tisíce lidí, označit za „blbou chřipku”. Za to si vysloužila ostrá slova kritiky od veřejnosti i dalších známých osobností.

Začátkem září obletěla českými médii zpráva o pozitivních testech zpěvačky Hany Zagorové a jejího manžela Štefana Margity. Hanka musela být kvůli vysokým horečkám hospitalizována, Štefanům imunitní systém si však s nemocí poradil o něco lépe a herec tak strávil karanténu doma. O svém stavu fanoušky průběžně informovali na sociálních sítích.

Lehká chřipka to není

Dalším z řad osobností, které se koronavirem nakazily, je také herečka Simona Stašová. „Prvních devět dní to není úplně to pravé ořechové. ‘Lehká chřipečka’ to teda není. Ale to je asi i tím, že je mi je těch 65. Spala jsem i 16 hodin denně. Síla se pak vrací jen velmi pomalu,” nechala se dcera Jiřiny Bohdalové slyšet v primáckém pořadu Showtime.

Nemoci se nevyhnul ani Pavel Čtvrtníček, u kterého měl koronavirus těžší průběh. Herec a bavič musel být dokonce hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Jeho stav se však zanedlouho na to začal zlepšovat.

Odložená premiéra filmu Karel

Kvůli viru musela Ivana Gottová odložit premiéru dokumentu Karel, který mapuje soukromí legendárního českého zpěváka. Lehčí průběh nemoci měla pohádková princezna Ivana Andrlová. Z posledních zpráv prodělává onemocnění také herec a muzikant Václav Kopta. Rovněž s lehčím průběhem, i když na svůj Instagram napsal, že mu už v životě bylo líp.

Onemocnění se dále nevyhnulo bývalé přítelkyni Jaromíra Jágra Veronice Kopřivové a jejímu partnerovi Miroslavu Dubovickému, zápasníkovi MMA Karlosu Vémolovi a jeho expartnerce Lele Ceterové, herci Ladislavu Frejovi nebo třeba herečce Denise Pfauserové.