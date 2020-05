Měla koronavirus? Borhyová skončila na pohotovosti se silnou chřipkou

„Testy na koronavirus mi tehdy nikdo nedělal, to se ještě u nás žádný případ neobjevil. Až se situace uklidní, tak si nechám zjistit, zda už náhodou nemám v těle protilátky…“ pokračovala Lucie. Neměla ani tak strach o sebe, ale spíš o své dvě děti – Lucase a Lindu.

Když vláda vyhlásila karanténu, vzala si Lucie za povinnost informovat občany. V práci musela povinně nasadit roušku a později plastový štít. Ani na chvíli ji nenapadlo vzít si volno. „Žádné volno jsem nechtěla. Kdyby o něj žádal každý, jak by to dopadlo? Kdo by pak vysílal?“ táže se.