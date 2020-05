Sexy blondýna z MasterChefa promluvila: Kdo ze soutěžících je podle ní frajer?

„Přehlídky byly příjemným zpestřením a přivýdělkem při studiu. I když jednu korunku ze soutěže Miss doma v mám,“ přiznala. Sama říká, že kvůli tomu, jak vypadá, si spousta lidí myslí, že je blondýna, které všechno projde. Někteří ji měli tendenci podceňovat.

„Setkala jsem se s takovými situacemi, ale vždycky jsem se to snažila využít k prospěchu svému. Když vás lidé podceňují, o to více je možnost je překvapit a ukázat, že i první dojem může klamat. A to, že ještě dokážu překvapit samu sebe, mi dodává energii v tom jít dál a zdokonalovat se,“ tvrdí.