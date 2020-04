Šafářová hubne jako šílená! Neuvěříte, kolik má dole od porodu

Ani ne čtyři měsíce po porodu zhubla Šafářová už dvanáct kilo. „Dá se tedy říct, že v této chvíli jsem už na svojí váze. Musím říct, že jsem byla překvapená, jak to šlo rychle a nebylo to rozhodně žádné trápení. Možná je to i tím, že jsem celý život vrcholově sportovala,“ podotýká Lucie.

„Na druhou stranu, já jsem po porodu opravdu hodně aktivní. Kromě cvičení, chodíme taky často na procházky nebo dělali různé výlety,“ tvrdí. Pravdou je, že na jejích sociálních sítích se to opravdu hemží fotkami z přírody.