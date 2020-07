Lucie Šafářová plánuje dceři budoucnost: První krůčky na kurtu!

Vztah Lucie Šafářové a Tomáše Plekance byl na začátku trochu komplikovaný a to hlavně proto, že by hokejista v té době ženatý s Lucií Vondráčkovou!

Veřejnost zprvu Šafářovou vnímala jako rozvracečku vztahů a nikdo jim moc nedával dlouhou budoucnost. Dvojice ale všechny naprosto překvapila!

Plekanec je vedle nové partnerky jako vyměněný a nebál se dokonce ani po teprve roční známosti založit s ní rodinu. Dnes se páreček těší z půlroční dcerky a vypadá to, že rodiče povedou malou Leontýnku také ke sportu a to už od prvních krůčků!

Plekanec a Šafářová povedou nejspíš dceru Leontýnku ke sportu.

Zdroj: Profimedia

Lucie Šafářová i Tomáš Plekanec mají za sebou skvělou sportovní kariéru. Zatímco Plekanec září na ledě a roky hrál za Kanadu, jeho milovaná je zase nepřemožitelná v tenisu.

Není divu, že rodiče Leontýnky jí plánují své geny předat! Prvorození synové Plekance, které má se svou ex manželkou Lucií Vondráčkovou, se zatím nikterak intenzivně sportu nevěnují, to by ale mohlo být jiné u Leontýnky!

Hvězda tenisových kurtů naznačila, že by ráda viděla ve své dcerce svou nástupkyni!