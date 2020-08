Ohrožuje svoje dítě? Šafářová smetla kritiku ze stolu, ozvali se odborníci

„Momentka klidu a zase někam jedeme! V naší rodině je klid relativní pojem. Buď sportujem, nebo se někam jede! Není to vždy klidná cesta, ale jde to i s Leontýnkou v pohodě,“ napsala k nejnovějším snímku Lucie Šafářová.

Pozorným fanouškům však neunikla jedna věc. Malá Leontýnka, kterou má Šafářová s Plekancem, sedí v autosedačce, která je jí zjevně veliká. „Ta sedačka je na takového prcka obrovská,“ píší jí na Instagramu její věrní příznivci.

„Škoda jen té příšerně velké sedačky pro takové malé mimčo a pásů, co by při nehodě byly k ničemu,“ přidává se další. „Tohle miminko by mělo být ve vajíčku vzhledem k bezpečnosti. Velká sedačka nenahradí vajíčko a opěrku by měla mít na úrovni hlavičky. Dotáhnout pásy. Když nabouráte, vyletí vám ze sedačky,“ radí jí.

Prodejce dané značky diskuze mírně vyvedla z míry, proto se rozhodli reagovat. „Dobrý den, sedačka má novorozeneckou vložku, která na fotce není, ale jistě je dobré ji mít v sedačce co nejdéle. A věříme, že během jízdy jsou pásy určitě dotažené tak, jak mají být,“ odvětili odborníci.