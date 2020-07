Směje se mu celá kabina. Plekanec to schytává kvůli Šafářové

„Všem tátům a především svému tátovi a tátovi naší Leontýnky vše nejlepší! Nikdy jsem si nemyslela, kolik rad od tebe dostanu s miminkem, kolik toho zvládneš jako táta a s jakou láskou se o rodinu staráš! Jsi úžasný táta. Milujem tě a děkujem,“ napsala Šafářová na sociální síť k nedávnému Dni otců.

Ocenit ale umí i maminky. „Všem úžasným maminkám vše nejlepší ke Dni matek! Už jsem také v klubu a je to to nejkrásnější, co žena může zažít,“ popřála pro změnu maminkám kde Dni matek.