Mateřství jí dává zabrat: Šafářová prozradila, co už nikdy v klidu dělat nebude

Trvalo to sto let, než se Tomáš Plekanec přiznal k tomu, že chodí s Lucií Šafářovou. Pravda, úplně tomu nehrávalo to, že byl stále ženatý s Lucií Vondráčkovou, se kterou má syny Matyáše a Adama. Jejich manželství bylo ale stejně v troskách.

O jeho poměru s Šafářovou se spekulovalo dlouhou dobu. Rozumět si přeci jen museli o něco více. Vondráčková je minimálně pracovně Plekancovi na hony vzdálená, ale Šafářová se, stejně jako on, věnovala profesionálně vrcholovému sportu.