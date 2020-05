Dokonalý vztah Plekance a Šafářové? Objevují se první mráčky!

"Tomáš je už nešťastný z toho, jak Lucie neustále ukazuje jejich soukromí na Instagramu. On má také sociální sítě, ale nedává tam toho tolik a byl by rád, kdyby to mělo nějaké meze," řekl webu Express hokejistův kamarád!

Nedostatek soukromí údajně Plekanec nesnáší nejlépe a právě toto téma je důvodem častých hádek se Šafářovou!

Zda si nakonec sportovec doma dupne, nebo si na zveřejňování soukromých momentů své partnerky nakonec zvykne, je aktuálně ve hvězdách. Tenistka by si ale měla dávat pozor, aby ji nedej Bože Plekanec nevyměnil! To se ale podle zamilovaných pohledů dvojice zatím rozhodně nechystá! Tak se necháme překvapit, kdo nakonec bude mít ve hvězdné domácnosti hlavní slovo!