Lucie Šafářová popsala rande s Plekancem: Neskutečná romantika!

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec na sebe už nemají tolik času, kolik by chtěli. Starají se společně o dceru Leontýnku a šance na romantickou chvilku bez ní jsou mizivé. Ví však, že vztah se musí udržovat, a tak si to vždycky nějak zařídí.

Malou Leontýnku zřejmě hlídala babička, když se Plekanec s Šafářovou vydali po dlouhé době na rande. Bývalá tenistka a čerstvá maminka neváhala a prozradila fanouškům, jaké to bylo. Skoro jako za studentských let, řeklo by se.