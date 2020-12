Lucie Šafářová ukázala sexy sestru: Vypadá mladší, ale opak je pravdou!

Od té doby, co má Lucie Šafářová dceru Leontýnku, štěstí z ní jenom prýští. Momentálně si užívá každého momentu stráveného s ní. Čas s nimi tráví i Tomáš Plekanec, který se mnohdy nechá i natočit. S Lucií jim to klape a je to na nich vidět.

Dobrý vztah má také se svojí sestrou, která nedávno oslavila narozeniny. „Všechno nejlepší té nej ségře na světě! Stále mě štveš, že vypadáš mladší jak já!“ vtipkovala mladší Lucie na Instagramu. Zatímco Lucii je 33 let, její sestra Veronika už překročila čtyřicítku.