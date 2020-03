Šafářová promluvila o nejistotě a strachu. Náš svět se zastavil, říká

Lucie jí odepisuje optimisticky „Držte se! Tam je to asi daleko horší, ale zvládneme to,“ říká. Velkou oporu má Lucie i ve svém partnerovi Tomáši Plekancovi, který je v době vyhlášené karantény jistě, stejně jako všichni ostatní, doma.

Není tomu přitom dlouho, co si bývalá profesionální tenistka postěžovala, že na nic nemá čas. Dost možná za to mohla nepřítomnost Plekance. „Tak si říkám, kdy si zase v klidu dám ráno teplý kafe? To si asi chvíli počkám, ale studený je prý na krásu? Moc mi teda nechutná. Ono i to bez kofeinu není ono. Už skoro spinká a stačí když se podívá a budu pít studený klidně pořád,“ napsala nedávno na sociální síť k fotce s dcerou.