Lucie Šafářová se s Tomášem Plekancem nenudí: Jejich dcera je pořádně akční!

"Nahoru a zase dolů, hádejte kolikrát to vyšlapala?" pochlubila se Lucie Šafářová nejnovějšími záběry své dcery, která aktivně lezla do schodů a pak zase zpět.

"Venku bylo hnusně, ale my se doma určitě nenudíme… Ta mateřská je taky posilka," smála se tenistka. Ta v karanténě rozhodně nezahálí a kromě běhání za dcerou začala s fanoušky sdílet jak pravidelně cvičí!

Že by budoucí paní Plekancová hubla do svatebních šatů? To vše ukáží příští měsíce…