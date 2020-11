Lucie Šafářová: Matkou tří dětí! Starat se o Plekancovi syny jí dává zabrat!

"Když děti večer uspíme a lehneme si na sedačku, uděláme: Uuuuuuuuuuh… Je to jediná část dne, kdy máte čas pro sebe. Malé bude rok a já nemám vůbec čas sama pro sebe. Že bych zašla na kosmetiku, masáž. Vždycky je to o tom, kdy jde spát," přiznala Lucie Šafářová, že role matky je i někdy vyčerpávající.

Tenistka je ale zvyklá na drill, a proto jí změna životního stylu ve finále prý tolik nevadí, rychle si totiž na nový režim zvykla. "Změna to pro mě byla přirozená. Asi je to v lidských pudech. Jakmile máte dítě, automaticky je to o něm," řekla ve výše zmíněném podcastu.

Nezbývá než partnerům popřát mnoho štěstí a lásky i do budoucích let. Zatím to opravdu vypadá, že se tihle dva hledali, až se našli! Tak snad jim to vydrží věčně, jak by si šťastná maminka malé Leontýny přála…