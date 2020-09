Lucie Vondráčková: Nečekaný triumf! O co šlo?

Vondráčková ve svých skladbách tíhla vždy ke své rodné řeči a proto i všechny nové skladby jsou česky. Jazyková bariéra ale nezastavila zpěvačku dostat se na soutěž do Kanady a získat za dílo ocenění!

"Moc děkujeme kanadskému festivalu Canadian Cinematography Awards, sídlícímu v Torontu, že náš klip Milování vybral jako nejlepší hudební klip měsíce. Máme z toho velkou radost," pochlubila se Vondráčková a dodala, že jí situace velmi překvapila!

"Milování získalo cenu videoklip měsíce v Torontu. S režisérkou Terezou Hirsch jsme měly obrovskou radost. Zpívám česky a o to větší to byl pro nás úspěch, protože s českým jazykem to v pop music člověk moc daleko dotáhnout nemůže. A přesto se ten klip líbil, což je podle mě hlavně práce Terezy," uzavřela.