Lucie Vondráčková konečně ukázala, kdo s ní sdílí lóže! Láska na první pohled!

Kluci už mě dlouho přemlouvali… Naše dvě nové kočičí lásky z útulku," pochlubila se Vondráčková svým sledujícím na sociálních sítích!

K tomu zpěvačka dodala známé pořekadlo milovníků koček! "Domov bez kočky je pouze domem," a za své ušlechtilé gesto si vysloužila veliký obdiv svých fanoušků!

"Jste skvělá, chválím za útulek, kéž by to dělali všechny celebrity, aby šli příkladem," chválí lidé zpěvačku za adopci dvou kočiček. K dokonalému štěstí už nyní skutečně chybí Vondráčkové jen princ na bílém koni a my věříme, že je určitě už někde za rohem!