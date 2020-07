V milování hranice nejsou, tvrdí Vondráčková a vzpomíná na minulost

„Nemůžete si ze srdce na povel vyrvat osm prožitých let. Takže se do Kanady stále vracím jak kvůli práci, a to vždy ve dnech, kdy jsou děti se svým tatínkem, tak i kvůli klukům, pro které je to jejich domov a mají to tam rádi. Ostatně i pro mě se stala Kanada druhým domovem. Sice drsným a neúprosným, ale nezapomenutelným,“ tvrdí Vondráčková.

Rozvodu však nelituje. "Beru to tak, že měl zřejmě život jiné plány. Není mi vlastní hledat chyby u jiných, spíš celý život bojuji s přílišnou sebekritikou. Ale myslím, že je obecně výhodnější, když nemá muž příliš volného času, a také když není všechno kolem dětí a rodinného fungování jen na ženě, protože ta je pak unavená, zatímco on si dělá, co chce,“ míní zpěvačka.