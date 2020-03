Rozvedená Vondráčková: Mužskému pokolení nevěřím!

„To my, české maminky, jsme venku s ratolestmi, pak vaříme oběd, pak nás opět čeká odpolední program s rodinou, chystání večeře a v osm večer pak padneme za vlast,“ myslí si Vondráčková.

Právě kvůli tomu se domnívá, že muž by měl mít zřejmě nalajnovaný program. „Myslím si, že je obecně výhodnější, když muž nemá příliš volného času a také když není všechno kolem dětí a rodinného fungování jen na ženě, protože ta je pak unavená, zatímco on si dělá, co chce,“ prohlásila Vondráčková razantně.