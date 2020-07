Vondráčková s penězi problém nemá: Koupila domy za desítky milionů

Ta je prostě hlavně maminkou, která si sem tam odskakuje natáčet klipy jako třeba Růže nebo Milování. V textech Lucie často prozrazuje svoje touhy a přání a v tom posledním je řečeno více než dost.

„Dělej to, co je něžný. To, co mám, si přej. Dělej to, co je věčný. Svý sny znát mi dej. Hranice žádná. Co můžem chtít není. Nás netýká se žádná hráz. V milování hranice nejsou. Nás netýká se žádná hráz. Kam vlny chtěj, tam si jdou. Já za tebou,“ zní text. Doufejme, že Lucie jednou najde to, co hledá. Informace přinesl portál blesk.cz.