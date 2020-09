Utajený poměr? Dotykům věřím, ale jen těm tvým, říká Vondráčková

Zpívá v ní to, co zřejmě momentálně zažívá. Nebo co by chtěla zažít? „Dotykům věřím, ale jen těm tvým. Dotykům svěřím svý poselství. Dotykům odpovím. Dotykům se vzdávám každým svým nadechnutím. Všechno svý ti dávám,“ zní text.

„Dělej to, co je něžný. To, co mám, si přej. Dělej to, co je věčný. Svý sny znát mi dej. Hranice žádná. Co můžem chtít není. Nás netýká se žádná hráz. V milování hranice nejsou. Nás netýká se žádná hráz. Kam vlny chtěj, tam si jdou. Já za tebou,“ pokračuje Vondráčková.