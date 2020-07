Setkání expartnerů Vondráčkové: Plekanec a Verner v nečekané shodě!

"Já to Lucce nezazlívám, rozhodla se správně. Chtěla udělat ve vztahu další krok, vdát se a mít děti. Já v tomhle stadiu nebyl," tvrdí dnes Verner.

Ačkoliv Lucie Vondráčková na pár let skutečně štěstí po boku Plekance našla, nakonec mělo omezenou dobu. On ale neváhal a založil si novou rodinu se svou aktuální snoubenkou Lucií Šafářovou. Stejně tak Verner je spokojeně zadaný, jeho láskou je thajská krasobruslařka Tammy.

Ačkoliv by si někdo mohl myslet, že mezi Plekancem a Vernerem panuje kvůli minulosti dusno, společná fotografie obou sportovců s partnerkami odhaluje jinou realitu! Ex zpěvačky se sešli náhodou u stolu číslo 10 na svatbě jednoho ze zaměstnanců Českého olympijského výboru a vypadalo to, že se skvěle bavili! O Vondráčkové se ale nejspíš nebavili, jelikož byli oba v doprovodu svých drahých poloviček…