Vondráčková v pasti: Nechutné zneužití začala zpěvačka okamžitě řešit

„Doteď jsem jela jako tryskomyš, ale zase to bylo docela dobrý v tom, že jak oni mi pořád hledají nějakýho ženicha, tak z toho všeho, co dělám, byli tak zmatení, že už mi ani nestíhali přiřazovat lidi, se kterýma jsem hrála. Se Zbyňkem Drdou, Davidem Gránským, Zbyňkem Fricem, Martinem Krausem… Prostě se to nedalo stíhat,“ svěřila se Vondráčková magazínu Sedmička s tím, že se všichni zajímají o to, s kým chodí.