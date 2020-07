Vondráčková si mohla vydělat ranec! Chtěli ji v Ordinaci i ve Slunečné

Po rozvodu s Tomášem Plekancem si Lucie Vondráčková musela přijít na hezké peníze. Je jasné, že alimenty od hokejisty na syny Matyáše a Adama nebudou malé a do toho ještě podle webu eXtra.cz prodala darovaný byt za 28 a půl milionu korun.

Je jasné, že velkou část peněz Lucie spoří právě synům, ale byla by blázen, kdyby alespoň něco nevyužila pro sebe. Nejčastěji investuje do svých klipů, které natáčí na nejrůznějších místech v Čechách. Podle jejího Instagramu to vypadá, že ji uhranula Morava, kde natáčela klip k písni Růže.

Lucie se chce věnovat hlavně svým synům

Rozhodně to není tak, že by se věnovala jen a jen tomu. Ještě mnohem raději natáčí filmy v zahraničí, které se ale tam ani tady nesetkávají s úspěchem. Namátkou třeba snímek The perfect kiss, který byl u nás naprostým propadákem.

Podle režisérky to však nebylo dějem a tragickými hereckými výkony, ale špatnou distribucí. Asi proto pak přehrávající Vondráčková dala ruce pryč od komedií a raději se věnuje zmíněným videoklipům. Od návratu do Česka ji jistě napadlo, že hrát by mohla i ve zdejších filmech či seriálech.