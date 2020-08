Vondráčková prozradila, jaká je její vysněná práce: Šla bych do toho hned

Naposledy natáčela videoklip k písni Růže a následně si dala více volna. Má však nabídku, která kdyby přišla, tak ji neodmítne. Jedná se o účast v tanečním projektu StarDance. Kdyby ji produkce oslovila, vůbec by neváhala.

„Oni mě jednou lákali, ale to jsem se tehdy slíbila Kvasce. Tuším, že jsme zkoušeli v divadle Touhu. Tak jsem je odmítla a od té doby se mi neozvali. Šla bych do toho hned. Je to nádherný a je to jeden z těch pořadů, na který se vždycky ráda podívám,“ svěřila se Vondráčková, která je pořád single a nikdo nechápe proč. Po celou dobu její samoty jí fanoušci přisuzují jednoho partnera za druhým.