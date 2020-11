Lucie Vondráčková: Zpěvačka se chce dostat do Slunečné! Tajná schůzka!

Lucie Vondráčková není před kamerou žádným nováčkem. Ačkoliv je českou veřejností vnímaná více jako zpěvačka, za svou kariéru si už zahrála v desítkách různých filmů, například v komedii Babovřesky a dalších.

Mimo jiné se podařilo Vondráčkové natočit i několik zahraničních snímků, nejprve se objevila v romantické komedii The perfect kiss a o rok později ji obsadili do filmu Beyond her Lens, který jí přinesl dokonce několik ocenění!

Po nečekaném úspěchu touha hrát zpěvačku rozhodně neopouští, naopak se rozhodla, že by se mohla dostat do seriálu Slunečná, který diváci od prvního dílu doslova hltají!