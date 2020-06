Touží po svatbě? Vondráčková se ukázala ve sněhobílých šatech. Několikrát!

Během karantény se točit nemohlo, a tak se zpěvačka o to víc těšila, až se vrhne do práce. „Jak se dlouho netočilo, máme teď mnohem větší chuť natáčet, a to hlavně příběhové videoklipy, je to příjemné zase se ponořit do filmové práce. Baví mě pendlování mezi herectvím a zpíváním,“ dodala Vondráčková.

I když by si kde kdo mohl myslet, že Vondráčková je celá žhavá do vdavek, opak je pravdou. „Mužskému pokolení zrovna moc nevěřím. Proč bych někoho hledala? Nějak nejsem schopna vrhnut se do vztahu po sedmi letech manželství a roce a půl kotrmelců a turbulencí všeho druhu,“ prozradila webu expres.cz.