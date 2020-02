Lucie Vondráčková: Tajný milenec? Zpěvačka opakuje chování z minulosti!

Blízký přítel Lucie Vondráčkové nám odtajnil důvod, proč je poslední měsíce tak uzavřená do sebe! "Lucka si musí dávat pozor na vše, co dělá. Když k ní jde kamarád na kafe, hned to je dle médií její partner. Snaží se chránit nejen své syny, ale i potenciální vztahy, které díky tomuto nemá!" tvrdí náš zdroj.

Údajně si muži dávají od zpěvačky odstup právě kvůli šílenému mediálnímu nátlaku. Je tak přirozené, že i kdyby Lucie milence měla, snažila by se ho co nejdéle držet v tajnosti.

To však dělala Vondráčková i v minulých vztazích, na odkrývání soukromého života byla vždy opatrná. Než nám tedy představí nového pana božského, bude to nejspíš ještě nějaký pátek trvat…