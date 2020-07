Lucie Vondráčková: Odřízla společný majetek s Plekancem a shání nové hnízdo!

"Lucii vadilo, že ji z oken nad tím podolským bytem mohli sledovat sousedé, kromě toho byl byt spjatý s ex manželem. Ještě nedávno proto usilovně hledala nějaký vhodný domeček v dosahu vzdálenosti školy na Praze 4, do které Matyáš a Adam docházejí. Teď je ideální doba ke koupi," prozradil deníku Extra kamarád Vondráčkové.

Zda už ale zpěvačka sehnala či ne, zdroj konkurenčnímu deníku neprozradil. Vondráčková se ale drží hlavně lokace, aby nemusela syny vozit daleko do školy.

Teď už zbývá zpěvačce jen potkat toho pravého! Zatímco její ex manžel Plekanec je už znovu zasnoubený, a s partnerkou Lucií Šafářovou stihl zplodit dceru, Vondráčková ne a ne narazit na pořádného chlapa! Tak třeba se konečně někdo v brzké době objeví, po všech útrapách by si to už zasloužila…