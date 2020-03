Lucie Vondráčková: Nemám recept na manželství, mužskému pokolení nevěřím

Právě v Kanadě žila několik let s hokejistou Tomášem Plekancem, se kterým má dva syny – Matyáše a Adama. I když si myslela, že to s tímhle sportovcem bude láska na celý život, nestalo se tak. „Nemám recept na manželství,“ říká.

„Beru to tak, že měl zřejmě život jiné plány. Není mi vlastní hledat chyby u jiných, spíš celý život bojuji s přílišnou sebekritikou. Ale myslím, že je obecně výhodnější, když nemá muž příliš volného času, a také když není všechno kolem dětí a rodinného fungování jen na ženě, protože ta je pak unavená, zatímco on si dělá, co chce. To bych asi nikomu nedoporučovala. Ovšem kdoví?“ naznačila, co byl z jejího pohledu kámen úrazu.