Lucille Ballová: Z týrané TROSKY se stala šedá eminence Hollywoodu!

Jedna ze stovky nejvlivnějších lidí 20. století. Tak mnozí mluvili o Lucille Ballové (†77), která dokázala zbořit řadu nesmyslných tabu a přes divoký osobní život se stala miláčkem diváků.

Na inauguraci prezidenta Dwighta Eisenhowera se v lednu 1953 dívalo v televizi 29 milionů Američanů. Když o den později dávali komediální seriál I Love Lucy s Lucille Ballovou v hlavní roli, u obrazovek se tísnilo 44 milionů diváků. Herečka totiž byla v pokročilém stádiu těhotenství a vidět něco takového v televizi bylo do té doby nepřípustné.

Dětství plné strachu

Těžko hledat člověka, který by měl méně umetenou cestičku ke slávě. Lucille se narodila 6. srpna 1911 ve městě Jamestown ve státě New York. Otec Hen­ry pokládal telefonní kabely a rodina se musela kvůli jeho práci často stěhovat. Na počátku roku 1915 se Henry nakazil tyfem a zemřel. Lucille tehdy ještě nebyly ani čtyři roky, přesto se na osudný den dobře pamatovala. Do jejich bytu totiž vletěl zbloudilý pták, a než se ho podařilo vyhnat, utrpěla psychický šok. Celý život pak měla z opeřenců panický strach.

Její matka Désirée se ocitla zcela bez prostředků. Navíc čekala druhé dítě. Nakonec našla útočiště u svých rodičů, kde přivedla na svět syna Fredericka. Na následující čtyři roky Lucille vzpomínala jako na ty nejšťastnější. Pak už to bylo jen horší. Když jí bylo osm let, matka se provdala za švédského přistěhovalce Edwarda Petersona a Lucille se musela od prarodičů odstěhovat. Désirée s novým mužem zamířila znovu do Jamestownu a zatímco sháněli práci, o Lucille a Fredericka se starali Edwardovi rodiče.

Nový dědeček s babičkou však naháněli spíše hrůzu. Patřili k ortodoxním švédským puritánům a děti vedli velmi přísně. Lucille vzpomínala, že v domě nesměla viset žádná zrcadla. Jediné bylo koupelně, a když ji babička jednou nachytala, jak se v něm zálibně prohlíží, zle jí vynadala za marnivost. V jiných ohledech však rodina tak upjatá nebyla.

Vztah s gangsterem

Když místní spolek hledal dívky do tanečního představení, otčím Edward sám tehdy dvanáctiletou Lucille vybídl, aby to zkusila. Pobyt na jevišti se jí zalíbil a hned v ní vzklíčil sen o herectví. To však na puritánskou rodinu bylo zase příliš velké sousto. Lucille přesto našla únik. Ve čtrnácti letech začala randit s Johnnym DeVitou, který byl téměř o deset let starší. Navíc šlo o vyhlášeného násilníka a kriminálníka. Matka Désirée doufala, že jde jen o chvilkové poblouznění, ale když vztah trval déle než rok, rozhodla se, že herectví je menší zlo než gangster v rodině. Navzdory napjatému rodinnému rozpočtu Lucille poslala do New Yorku, kde jí zaplatila hereckou školu.

Peníze ale rodině brzy citelně chyběly. S oblibou se scházeli u Edwardova otce, kde stříleli z pušky na terč. Jednou ale omylem zasáhli chlapce ze sousedství, který ochrnul. Aby mohli zaplatit odškodnění, musel Edwardův otec prodat dům i nábytek a nakonec živořil v malém bytě.

Dva roky na lůžku

Lucille byla vždy živel, možná i trochu rebel, a tak místo aby byla za svou školu ráda, stal se pravý opak. „Jediné, co jsem se tam naučila, bylo jak se všeho bát," vzpomínala. Po roce odešla s přesvědčením, že učitelům ukáže, jak se stát hvězdou. Domů se nevrátila a začala se živit jako modelka. Pak ale znovu zasáhl osud. Onemocněla revmatoidní artritidou a bolesti kloubů ji upoutaly na lůžko. Trvalo téměř dva roky, než se dostala z nejhoršího a mohla se vrátit k modelingu. Špulení rtíků do objektivu ji ale dlouho nebavilo. Uchytila se jako tanečnice v divadle, jenže když ji obratem zase vyhodili, naštvaně odjela přímo do Hollywoodu. Jako výrazný typ se skutečně rychle dostala před kameru, ale vždy jen kryla záda slavnějším kolegům. Začalo se jí přezdívat královna béčkových filmů.

V roce 1940 se zamilovala do hudebníka s kubánskými kořeny Desiho Arnaze (*1917) a po několika měsících se vzali. Manželství však bylo velmi komplikované. Desi musel záhy narukovat do armády a domů se dostal až po vážném zranění kolene. To už se vztah řítil do záhuby. V roce 1944 požádala Lucille o rozvod, dokonce už měla v ruce předběžné opatření od soudu, ale nakonec dvojice všechny překvapila, když se dala znovu dohromady.

Geniální zlepšováky

V roce 1948 vzala Lucille tak trochu z nouze roli v rozhlasovém seriálu Můj oblíbený manžel. Z programu se vyklubal nečekaný hit a brzy dostala nabídku, aby vytvořila verzi pro televizi. Lucille si však dala podmínku. Jejího manžela musel na rozdíl od rozhlasu hrát její skutečný muž. Už nechtěla riskovat další krizi kvůli pracovnímu odloučení. S manželem navíc založila produkční společnost Desilu, pod jejíž taktovkou seriál I Love Lucy začal vznikat. Sama stanula v čele firmy a stala se první ženou na podobné pozici v televizní historii. Sitcom ale přepsal i řadu morálních tabu. Byl to první seriál, kde se vše točilo kolem ženy, byl to první seriál, kde hrál druhou hlavní postavu Hispánec. Když krátce po zahájení natáčení Lucille otěhotněla, prosadila si, že bříško nebude skrývat. Do té doby neexistovalo, aby se na obrazovce objevila těhotná žena. Jediné, čemu se podvolila, byl zákaz používání slova „těhotná". Místo toho musela říkat „v očekávání".

Dceru Lucii přivedla na svět měsíc před čtyřicátými narozeninami. O tři roky později porodila ještě Desiho juniora. Přes péči o dvě malé děti stihla dál natáčet a vymýšlet technické zlepšováky. Sitcom se například jako první točil na několik kamer, navíc před živým publikem, jehož reakce byly v televizi slyšet.

Seriál skončil v roce 1960 a s ním i manželství s Desim. Podruhé se Lucille vdala o rok později, jejím vyvoleným se stal komik Gary Morton, který byl o 13 let mladší. Mnozí si o něm mysleli, že je „zlatokop", ale Lucille na něj velmi spoléhala a byl to dobrý tah. Žila s ním až do své smrti, ve firmě Desilu z něj udělala svého zástupce, společně koupili slavné filmové studio RKO a vytvořili obří produkční společnost, kde v 60. a 70. letech vznikaly seriály jako Star Trek nebo Mission: Impossible.

Lucille nakonec společnost prodala a v 80. letech se věnovala účinkování v nejrůznějších komediálních seriálech. Vždy udivovala šarmem i vitalitou, ale na jaře roku 1989 si začala stěžovat na bolest na prsou. Praskla jí aorta a v nemocnici dostala novou od mladíka, který se zabil na motorce. Bohužel to nepomohlo. Zemřela 26. dubna, osm dní po operaci.

Co ještě nevíte

* Má hned dvě hvězdy na chodníku slávy v Hollywoodu. Jednu za filmovou a druhou za televizní činnost.

* Když její syn Desi začal randit s herečkou a zpěvačkou Lizou Minnelliovou, jako obvykle si nebrala servítky. Liza se podle ní nedala „domestikovat".

* V roce 1989 jí prezident George Bush udělil vyznamenání.

* Na epizodu ze seriálu I Love Lucy se v jednom záběru dívá Julia Robertsová ve filmu Pretty Woman.

* V den jejích nedožitých 90. narozenin vydala americká pošta známku s jejím obličejem.

* V roce 2009 v jejím rodišti odhalili sochu, které místní začali přezdívat strašidelná Lucille. Letos v srpnu ji nahradila nová socha.