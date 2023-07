Boxer Lukáš Konečný: Rusové ani Bělorusové nemají na soutěžích co dělat

Zdroj: Profimedia

Sportovec, který vyhrál mistrovství Evropy v boxu, se vyjádřil, že i když nechce míchat politiku se sportem, válka na Ukrajině je tak závažná, že se musí k loňskému rozhodnutí Mezinárodní boxerská asociace nechat opět ruské a běloruské reprezentanty soutěžit, vyjádřit. Podle úspěšného boxera si nezaslouží tam být.

Má za sebou několik stovek zápasů. Patřil mezi českou špičku a pětkrát vyhrál seniorské mistrovský v boxu. To mu ale nestačilo a dal se na politickou dráhu. Nakonec byl však z role radního odvolán. V roce 2013 ukončil svou boxerskou kariéru a naplno se věnuje manželce Jarce, se kterou má tři dcery.

Lukáš Konečný se narodil v Brně, ale v osmi letech se přestěhoval do Ústí nad Labem, kde začal s boxem. Ani ve škole neměl problémy, vystudoval gymnázium a uvažoval i o vysoké škole. Nakonec ale jeho srdce propadlo naplno boxu a studium šlo stranou.

Když v dubnu 2013 ukončil kariéru po porážce od Petera Quillinem, vypadalo to, že už se do ringu nikdy nevrátí. Nakonec to porušil o pět let později na události XFN 15 v O2 aréně, kde po osmi kolech vyhrál nad Matúšem Babiakem.

Profesionální kariéru už pověsil na hřebík

Konečný se tak nyní většinu času věnuje rodině, ale nedalo mu to a vyjádřil se k situaci z loňského roku, kdy Mezinárodní boxerská asociace zrušila zákaz účasti ruských a běloruských reprezentantů na svých akcích. Dokonce se jim měla opět hrát i hymna.

„V téhle době by tam Rusové být určitě neměli. Ani Bělorusové. Ač jako sportovec nemám rád míchání politiky a sportu, tak v tuhle chvíli chápu vylučování ruských i běloruských sportovců z různých akcí. Je nutné vytvářet maximální tlak na ruské vedení a tím pádem chápu, že i sportovci jsou vyloučeni. Bohužel tím trpí sport, protože ve spoustě odvětví patří Rusové mezi špičku. Je to obrovská škoda, ale s tím tlakem souhlasím,“ vyjádřil svůj názor boxer pro irozhlas.cz.

Na Mezinárodní boxerskou asociaci se snesla kritika

Stejný názor jako Konečný měla i spousta dalších boxerů a na asociaci se snesla velká kritika. Všichni totiž ví, že Kremlov, který stojí v čele asociace, je Putinův přítel a největším sponzorem je ruská energetická společnost Gazprom.

Všeobecně je Mezinárodní boxerská asociace dlouhodobě spojována s korupčními skandály, tudíž jí byla po olympijských hrách v Riu 2016 odebrána možnost pořádat olympijské turnaje a kvalifikace a nyní si je Mezinárodní olympijský výbor řídí sám.

„Na jednu stranu se bojím, že by box mohl být vyloučený z olympiády, protože ty problémy jsou už dlouhodobé. Především kvůli korupci, ovlivňování výsledků,“ svěřil se s obavami sportovec, kterého by to opravdu mrzelo.