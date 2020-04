Porazil koronavirus! Boxer Konečný se raduje, uzdravil se z onemocnění Covid-19

„Ano, byl jsem v kontaktu s pozitivně testovaným na koronu. Ne, nemám žádné příznaky onemocnění. Dozvěděl jsem se to v sobotu večer. Ano dokud mi nesdělí výsledky odběru, tak se budu držet mimo lidi! Ale stejně jsem v kontaktu s manželkou a třemi dcerami. Naše děti neplaší a domácnost funguje úplně v klidu,“ chlácholil své příznivce.

Konečný si věřil, že to zvládne. Horší je podle něj v souvislosti s pandemií něco jiného. „Pro mě je situace ohledně koronaviru samozřejmě velmi nepříjemná. Neberu to na lehkou váhu. Ale vůbec se jí nebojím kvůli zdravotní stránce. Bohužel mnohem horší budou ekonomické dopady, a to pro nás všechny,“ tvrdí.