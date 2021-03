Vláda prý zabíjí důchodce: Lukáš Pollert vysvětlil, co stojí za úmrtími na covid

Na sociálních sítích ho mnoho lidí nemůže vystát. Lékař Lukáš Pollert bývá často označován za „zlehčovače covidu”, najdou se ale i tací, kteří s jeho tvrzeními souhlasí. Podle něj je společnost zbytečně vystrašená a lze s ní velmi snadno manipulovat. Stále si totiž stojí za tím, že je covid jen závažnější chřipkou.

Lékař Lukáš Pollert, který pracuje na kardiochirurgii v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde se mimo jiné stará o pacienty hospitalizované s covidem, se během pandemie stal poněkud kontroverzní osobností českého internetu. Na sociální síti totiž sdílí nejrůznější příspěvky, dle kterých jej mnoho uživatelů odsoudilo za zlehčování stávající situaci. Pollert si však stojí za tím, že situace rozhodně není tak vážná, jak se o ní hovoří, a má k tomu svá opodstatnění.

Panika a hysterie

V rozsáhlém rozhovoru pro web HlídacíPes.org Lukáš Pollert vysvětloval svůj přístup k současné situaci pandemie koronaviru v Česku. Za jeden z největších problémů nepovažuje ani tak covid, jako spíše paniku. „Panika znamená chaotické chování mnoha lidí, kdy není jasné, kdo je nemocný vyžadující pomoc, kdo simulant, či jen vyděšený a strachující se člověk, který ale není na životě ohrožen. Já potřebuju lidi zklidnit, abych viděl, kde je problém,” uvedl v rozhovoru.

„Ale loni v březnu vznikla hysterie. To máte jako když občas zemře malé dítě na klíšťovku nebo meningitidu. Začíná to teplotou a kašlem. A když se to napíše do novin, tak najednou mají praktičtí lékaři zaplněné čekárny dětmi s teplotou,” dodal ještě. „Například nemoc šílených krav. Jak se nejedly krávy. Přitom se nic nedělo a teď se tomu smějeme. Ale ve své době se vybíjela stáda a hovězí nikdo nejedl. Ale když jste řekl, že to nic není, tak vám nikdo nevěřil, a ještě na vás ukázali. Můj postoj je daný tím, že si myslím, že to není tak dramatické,” pokračoval s tím, že potřebuje vidět lidi, kteří potřebují pomoc lékařů, v čemž mu ale právě panika brání.

24 tisíc mrtvých nic neznamená

Přestože podle Pollerta není situace vážná, v Česku od začátku pandemie zemřelo s covidem, nebo přímo na covid, více než 24 tisíc mrtvých. „Když se na to podíváte z blízka, tak je jedna smrt hrozně moc. Ale když se podíváme z dálky, třeba z Marsu. Já vím, že nežijeme na Marsu, ale všechna ta čísla jsou relativní,” řekl lékař a dodal, že z vlastní zkušenosti jej čísla nepřesvědčila o ničem závažném.

„Covid je závažnější chřipka, která si vybírá staré, hodně nemocné a desetkrát větší šanci zemřít mají obézní. Jediný věk neumíme ovlivnit, ale u ostatních situací si dovolím tvrdit, že i bez covidu si tito lidé významně zkracují životy o více než deset let. Typicky obézní kuřák. Kolikrát mu řeknete, že dělá něco špatně. Píšou to na krabičkách a nic. Přijde covid a najednou se třesou hrůzou? Není to až komické?” ptal se v rozhovoru Lukáš Pollerta.

Hamáček a Babiš prý zabíjí důchodce

Jak tvrdí Pollert, staří lidé mnohdy ani sami nepoznají, že jsou nemocní. V odhalování jejich nemocí jim prý pomáhají příbuzní. „Pracoval jsem deset let na emergency. A staří lidé často ani nepoznají, že mají teplotu. Nepoznají, že je něco špatně, že mají nízký tlak. Třeba nečůrají 14 dní, mají selhání ledvin, ale oni si toho prostě nevšimnou,” vysvětloval lékař důležitost návštěvy seniorů příbuznými. Právě ale návštěvy příbuzných jsou od počátku pandemie vládou, včetně premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka, důrazně nedoporučovány.

„No, a tímhle je právě zabili. Protože k nim příbuzní nešli, tak si nevšimli, že jim něco je. A když už bylo tak zle, že to poznali sami, tak bylo pozdě,” vyjadřoval svůj názor na dění v Česku Pollert. Zásadní problém podle lékaře tvoří strach. Právě proto na internetu šíří své myšlenky, aby v lidech vzbudil také klid a optimismus. „Dělám vše pro to, aby společnost vystrašená nebyla, abychom se lépe zorientovali. Vystrašená společnost dělá nesmyslná a přehnaná rozhodnutí a lze s ní snadno manipulovat,” řekl na závěr.

